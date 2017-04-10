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milletvekili milletvekilini muhtar sandı!

MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİNİ MUHTAR SANDI!

Referandum çalışmaları için Kütahya'nın Domaniç ilçesine gelen CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, muhtarlarla toplantı yapan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler...

Tarih : 10 Nisan 2017, 16:03
Puan Ver : Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!(6/10)3


Referandum çalışmaları için Kütahya'nın Domaniç ilçesine gelen CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, muhtarlarla toplantı yapan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu'yu muhtar sanarak hatıra fotoğrafı çektirmek istemesi ve ardından gerçeği öğrenince iki milletvekili arasında geçen diyalog izleyenleri güldürdü.



Referandum çalışmaları kapsamında Domaniç Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Kavuncu'nun, muhtarlarla toplantı yaptığı sırada, salona CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm girdi.  Bu sırada Dernek Başkanı Mehmet Ayverdi'nin masasında oturan Kavuncu'nun yanına yaklaşan Tüm, "Sayın Muhtarım hayırlı günler. Sizinle bir fotoğraf çektirelim." deyince Kavuncu da "Sayın Vekilim, ben muhtar değil milletvekiliyim. Sağlık Komisyonu Başkanıyım. Nasıl tanımazsınız?" ifadesini kullandı.



 



kaynak:hürriyet






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