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Milletvekillerinden sonra valiler de bir bir bıyık bırakıyor

MİLLETVEKİLLERİNDEN SONRA VALİLER DE BİR BİR BIYIK BIRAKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi ile hızla yayılan bıyık bırakma modasına, bakan ve milletvekillerinden sonra valiler de uydu.

Tarih : 06 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Milletvekillerinden Sonra Valiler De Bir Bir Bıyık Bırakıyor(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile son 2 yılda hızla yayılan bıyık bırakma modasına, bakan ve milletvekillerinden sonra valiler de uydu. Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan valilerin çoğunun, son aylarda bıyık bırakmaya başladıkları görüldü.

VALİLERDE MODAYA UYDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine bıyık bırakan bakanlar ve milletvekillerinin ardından bürokratlar da modaya uydu.

DİYARBAKIR VE SİİRT VALİSİ BIYIK BIRAKTI

2017 Haziran ayında Diyarbakır Valiliği'ne atanan Hasan Basri Güzeloğlu, aynı dönemde Siirt Valiliği'ne atanan Ali Fuat Atik, Şubat ayında bıyık bırakmaya başladı. Güzeloğlu'nun daha önce valilik yaptığı illerde bıyık bırakmadığı belirtildi.

TUNCELİ VE ELAZIĞ VALİSİ DE BIRAKTI

Yine aynı dönemde Tunceli Valilisi olan Tuncay Sonel, Bingöl'e atanan Vali Ali Mantı ile Elazığ'a atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım da 2018 Ocak ayından itibaren bıyık bırakmaya başladı.

VAN VALİSİ DE ARTIK BIYIKLI

Elazığ'dan Van'a Vali olarak atanırken bıyıksız olan Van Valisi Murat Zorluoğlu da Ocak ayının başında modaya uydu.

BATMAN VALİSİ BIRAKIP KESTİ

2016'nın Haziran ayında Batman'a vali olarak atanan Vali Ahmet Deniz'in ise kısa süreliğine de olsa modaya uyduğu, Şubat ayında bıraktığı bıyıklarını 1 hafta sonra kestiği gözlendi.

Bıyıklı olarak göreve başlayan Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ta ise herhangi bir değişiklik gözlenmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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