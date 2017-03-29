IAAF, doping yaptıkları saptanan milli atletlerden Elvan Abeylegesse'ye 2, Gamze Bulut ve Songül Konak'a ise dörder yıl men cezası verdi.



Doping yaptıkları saptanan milli atletlerden Elvan Abeylegesse'ye 2, Gamze Bulut ve Songül Konak'a ise dörder yıl men cezası verildi.







Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 181 sayılı haber bülteninde güncellenen doping cezalı sporcular listesini yayımladı. Listede, milli atletler Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut ve Songül Konak'ın da ismi yer aldı.







kaynak:sabah