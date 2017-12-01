Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimde devrim niteliğindeki bir kararı Hakkari temasları sırasında açıkladı.

"2019 SONUNA KADAR TEKLİ SİSTEME GEÇECEĞİZ"

"Amaç kaliteli bir eğitim vermek" diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz şöyle konuştu:

Allah nasip ederse 2019 yılı sonuna kadar, Başbakanımızın talimatı var, tekli eğitime geçeceğiz. 77 bin derslik ihtiyacımız varken, bu sayı 58 bine düştü ama şu anda 45 bin derslik yapılıyor. Aradaki fark 13 bin. Ankara'da 10 bin derslik yapılıyor. İstanbul'da 17 bin dersliğe ihtiyacımız var.

ŞUBAT'TA YENİ ÖĞRETMEN ALIMI VAR

Şubat ayında yeniden duyuruya çıkacağız. Yeniden öğretmen alımı yapacağız. Bu alacağımız öğretmenlerin de en çoğunu Doğu ve Güneydoğu illerine atayacağız.

"HAKKARİ'NİN DOĞALGAZ İHALESİ YAPILDI"

Şu anda 78 ilimiz doğalgaz alıyor. 3 ilimiz kalmıştı. Biri de Hakkari'ydi, onun da ihalesi yapıldı. 26 havalimanımız varken şimdi 53'ün üzerinde havalimanımız var.

Kaynak: haberinburada