Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Milli Eğitim Bakanı Açıkladı: 2019 Sonuna Kadar Eğitimde Tekli Sisteme Geçilecek

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI: 2019 SONUNA KADAR EĞİTİMDE TEKLİ SİSTEME GEÇİLECEK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "2019 yılı sonuna kadar, Başbakanımızın talimatı var, tekli eğitime geçeceğiz" dedi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 03:10
Puan Ver : Milli Eğitim Bakanı Açıkladı: 2019 Sonuna Kadar Eğitimde Tekli Sisteme Geçilecek(6/10)2

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimde devrim niteliğindeki bir kararı Hakkari temasları sırasında açıkladı.

"2019 SONUNA KADAR TEKLİ SİSTEME GEÇECEĞİZ"

"Amaç kaliteli bir eğitim vermek" diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz şöyle konuştu:

Allah nasip ederse 2019 yılı sonuna kadar, Başbakanımızın talimatı var, tekli eğitime geçeceğiz. 77 bin derslik ihtiyacımız varken, bu sayı 58 bine düştü ama şu anda 45 bin derslik yapılıyor. Aradaki fark 13 bin. Ankara'da 10 bin derslik yapılıyor. İstanbul'da 17 bin dersliğe ihtiyacımız var.

ŞUBAT'TA YENİ ÖĞRETMEN ALIMI VAR

Şubat ayında yeniden duyuruya çıkacağız. Yeniden öğretmen alımı yapacağız. Bu alacağımız öğretmenlerin de en çoğunu Doğu ve Güneydoğu illerine atayacağız.

"HAKKARİ'NİN DOĞALGAZ İHALESİ YAPILDI"

Şu anda 78 ilimiz doğalgaz alıyor. 3 ilimiz kalmıştı. Biri de Hakkari'ydi, onun da ihalesi yapıldı. 26 havalimanımız varken şimdi 53'ün üzerinde havalimanımız var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Eğitim  Bakanı  Açıkladı  2019  Sonuna  Kadar  Eğitimde  Tekli  Sisteme  Geçilecek  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER