İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo, Arda Turan'ın geleceği için önünde İngiltere, İtalya ve Türkiye seçeneklerinin olduğunu belirtti.

Barcelona'da bu sezon hiçbir resmi maça çıkamayan Arda Turan'ın geleceği büyük merak konusu oldu. Transferde ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Milli futbolcu hakkında İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi flaş iddialarda bulundu.

İLK SEÇENEK TÜRKİYE

İspanyol gazetesinin iddiasına göre menajeri Ahmet Bulut ile görüşen Arda'nın önünde üç seçenek var. İlk seçenek, Türkiye'den bir takımla anlaşmak. İkinci seçenek ise İngiltere Premier Lig'de Arda'nın süre alabileceği bir takım bulmak.

Son seçenek ise İtalya... Serie A takımlarından Milan'ın Arda Turan ile ilgilendiği ve devre arasında Barca'nın kapısını çalacağı iddia ediliyordu.

ÜÇÜ DE OLMAZSA BARCELONA'DA DEVAM

Arda Turan'ın Türkiye, İtalya ya da İngiltere'ye gideceğini belirten İspanyollar, bu üç seçeneğin olmaması halinde Milli futbolcunun kariyerini Barcelona'da sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: haberinburada