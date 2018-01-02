Yurt Dışından Cihaz Getirecekler Dikkat! Bandrol Ücretleri Güncellendi
Galatasaray'dan Flaş Hamle! Menajeri İstanbul'a Çağrıldı
Fenerbahçe Sol Kanat Transferi İçin Sürpriz Bir İsmi Takibe Aldı
Çiftçiler, Kuruyan Barajları Tarla Olarak Kullanmaya Başladı
Katalonya Krizi İspanya'ya 1 Milyar Euroya Mal Oldu
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Görevinden Ayrıldı
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!
Bitcoin'le İlgili Çarpıcı İddia: Görkemli Bir Felaketle Çökecek
İngiltere Merkez Bankası, Sanal Para Çıkaracak
Anadolu Devi Daha Zor Durumda! Yarın 5 Futbolcu Serbest Kalacak
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida İstanbul'a Geldi
Gaziantepspor Camiası Takımına Sahip Çık Sloganıyla Sokağa Döküldü!
Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Şok: Prim Dağıtmıyorum
İett, Kartını Başkasına Kullandıran 25 Binden Fazla Kişinin Kartına El Koydu
Süper Ligde Seyirci Sayısı Resmen Fırladı
Brent Petrol 2014'ten Bu Yana İlk Kez 67 Doların Üstünde
Dolar Yeni Yılın İlk İşlem Gününe Sakin Başladı! İşte İlk Rakamlar
Büyük İkramiye Samsun'a Değil Ordu'ya Çıkmış! Bayisi Belli, Talihli Sır
Bitcoin, Yeni Yıla İlk Kez Düşüşle Başladı
Anadolu'nun Efsane Takımı, Kapanma Kararından Vazgeçti

Milli futbolcu Cengiz Ünder'e büyük onur!

MİLLİ FUTBOLCU CENGİZ ÜNDER'E BÜYÜK ONUR!

İtalyan kulübü Roma'nın Türk futbolcusu Cengiz Ünder, taraftarların oylarıyla "2017'nin Genç Oyuncusu" seçildi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 19:50
Puan Ver : Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!(6/10)2

İtalyan kulübü Roma'nın Türk futbolcusu Cengiz Ünder, taraftarların oylarıyla "2017'nin Genç Oyunucusu" seçildi.

OYLARIN %85'İNİ TOPLADI

Yapılan oylamada % 85 oy ile Cengiz 1'inci seçilirken, Pellegrini % 8 oy ile 2'nci, Emerson % 5 oy ile 3'üncü oldu.

"CENGİZ RAKİPLERİNİ RAHATÇA GEÇTİ"

Roma'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Giallorossi ile yazın sözleşme imzalayan Türk futbolcu, taraftarların ezici tercihi ile Lorenzo Pellegrini ve Emerson Palmieri'yi rahatça geçti" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Futbolcu  Cengiz  Ünder  E  Büyük  Onur    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER