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Milli futbolcu Cengiz Ünder'e büyük onur!

MİLLİ FUTBOLCU CENGİZ ÜNDER'E BÜYÜK ONUR!

Roma'da ayın futbolcusu Milli yıldız Cengiz Ünder oldu. Ayrıca sporsor firma Cengiz'e araba hediye etti.

Tarih : 08 Mart 2018, 23:30
Puan Ver : Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!(5/10)1

İtalya Serie A takımlarından Roma'da son haftaların formda futbolcusu Cengiz Ünder, Roma'da ayın futbolcusu seçildi. İtalyan kulübü, Milli yıldıza ödül olarak ise bir araba hediye etti.

EN İYİ FUTBOLCU ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Son 6 maçta 6 gol ve 1 asist kaydeden ve Roma'daki en iyi performansını ortaya koyan Cengiz, bu performansıyla en iyi futbolcu ödülüne layık görüldü.

Hediye olarak kendisine verilen araba önünde poz veren Cengiz, bu sezon toplamda ise 21 maçta 6 gol ve 1 asist üretti. Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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