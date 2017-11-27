MİLLİ FUTBOLCU COLİN KAZIM, ŞAMPİYONLUĞU TÜRK BAYRAĞIYLA KUTLADI
Brezilya Futbol Liginde Corinthians'la şampiyon olan Colin Kazım, kutlamalarda Tük bayrağıyla poz verdi.
Serie A'da 35'inci hafta karşılaşmasında Fluminense ile oynanan maçı kazarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Corinthians takımı, evinde oynadığı Atletico Mineiro maçı sonrasında şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Türk futbolcu Colin Kazım-Richards, şampiyonluğu çocuklarıyla birlikte büyük bir çoşkuyla kutlarken Türk bayrağı önünde poz verdi.
Kaynak: haberinburada
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