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Milli Futbolcu Colin Kazım, Şampiyonluğu Türk Bayrağıyla Kutladı

MİLLİ FUTBOLCU COLİN KAZIM, ŞAMPİYONLUĞU TÜRK BAYRAĞIYLA KUTLADI

Brezilya Futbol Liginde Corinthians'la şampiyon olan Colin Kazım, kutlamalarda Tük bayrağıyla poz verdi.

Tarih : 27 Kasım 2017, 15:40
Puan Ver : Milli Futbolcu Colin Kazım, Şampiyonluğu Türk Bayrağıyla Kutladı(9/10)5

Serie A'da 35'inci hafta karşılaşmasında Fluminense ile oynanan maçı kazarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Corinthians takımı, evinde oynadığı Atletico Mineiro maçı sonrasında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Türk futbolcu Colin Kazım-Richards, şampiyonluğu çocuklarıyla birlikte büyük bir çoşkuyla kutlarken Türk bayrağı önünde poz verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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