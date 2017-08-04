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MİLLİ FUTBOLCUMUZ EMRE MOR, İNTER İLE ANLAŞMA SAĞLADI


Milli Futbolcumuz Emre Mor, İnter ile Anlaşma Sağladı
Tarih : 04 Ağustos 2017, 20:10
Puan Ver : Milli Futbolcumuz Emre Mor, İnter İle Anlaşma Sağladı(9/10)5

Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcumuz Emre Mor, Inter ile anlaştı.

2 MİLYON EURO'YA KİRALANDI

İtalyan ekibi yetkilileriyle biraraya gelen milli oyuncunun menajeri Müzzi Özcan, transfer konusunda anlaşmaya vardı. İtalyan basını Inter'in Emre Mor'u 2 milyon Euro'ya kiraladığını yazarken, satın alma opsiyounun 10 milyon Euro olduğunu duyurdu.

CENGİZ'E RAKİP OLDU

Emre Mor'un milli takımdan arkadaşı ve yaşıtı olan Cengiz Ünder de geçtiğimiz haftalarda diğer İtalyan ekibi Roma'ya transfer olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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