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Milli Piyango Bayii Nimet Abla'nın Önünde Yılbaşı Çekilişi İçin Uzun Kuyruk Oluştu

MİLLİ PİYANGO BAYİİ NİMET ABLA'NIN ÖNÜNDE YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İÇİN UZUN KUYRUK OLUŞTU

Yılbaşı ikramiyesinin 61 Milyon TL olarak açıklanmasının ardından Eminönü'ndeki ünlü piyango bayii Nimet Abla'nın önünde oluşan metrelerce kuyruk havadan görüntülendi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 17:20
Puan Ver : Milli Piyango Bayii Nimet Abla'nın Önünde Yılbaşı Çekilişi İçin Uzun Kuyruk Oluştu(9/10)5

Yılbaşı ikramiyesinin 61 Milyon TL olarak açıklanmasının ardından Eminönü'nde ünlü piyango bayii Nimet Abla önünde metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşların oluşturduğu bilet sırası bayi gişesinden Yeni Camii'ye kadar ulaşırken, 61 Milyonluk kuyruk havadan görüntülendi.

ŞEHRİN BİRÇOK YERİNDEN GELDİLER

Yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 Milyon Lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar bilet bayilerine hücum etti. Eminönü'nde bulunan ünlü bilet bayii Nimet Abla'ya hücum eden vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. 61 Milyon Liralık kuyruk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde metrelerce kuyruğun oluştuğu görülüyor. Öte yandan kuyruğun bilet gişesinden Yeni Camii'ye kadar ulaştığı görülüyor. Bir vatandaş, "Kurtköy'den geldim. Burası şanslı dediler. O yüzden geldik. Bir saattir sırada bekliyorum" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Her sene buradan alırım bileti. Yarım saattir buradayım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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