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milli piyango ihalesinde yeni gelişme

MİLLİ PİYANGO İHALESİNDE YENİ GELİŞME

Maliye Bakanı Ağbal, Milli Piyango için mart ayındaki teklif alma sürecinin ortadan kalktığını belirterek, "Türkiye Varlık Fonu Milli Piyango ve at yarışlarının özelleştirmesini birlikte değerlendirecek" dedi.

Tarih : 09 Ocak 2017, 11:23
Puan Ver : Milli Piyango İhalesinde Yeni Gelişme(6/10)6


Maliye Bakanı Naci Ağbal NTV'nin canlı yayınına katıldı. Milli Piyango'nun Varlık Fonu'na devriyle ilgili konuşan Ağbal, "At yarışlarına ilişkin lisans da Varlık Fonu'na devredildi. Şans oyunları alanında kamunun elinde bulunan iki tane oyun var. Biri Milli Piyango, diğeri at yarışları. Amacımız bu lisansları devretmek suretiyle bir varlık oluşturmak. İki şans oyununun özelleştirmesini bir paket olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. At yarışlarına ilişkin bir lisansın oluşturulmuş olması ve bunun da Varlık Fonu kapsamına alınmış olması. İki lisansın birlikte Varlık Fonu tarafından değerlendirilmesi, bu varlıklara talebi de artıracaktır. Daha kapsamlı bir özelleştirmeye imkan sağlayacaktır. Milli Piyango'nun ihale süreci hali hazırda var. Ancak hükümet olarak iki özelleştirmenin bir bütün olarak birlikte değerlendirilmesini öngördük. Bunların hangi süreçte, hangi yöntemle özelleştirmeye konu edileceği Türkiye Varlık Fonu'nun üzerinde çalışacağı konular olacak. Nihai karar hükümete ait. Şu anda mart ayında Milli Piyango için teklif alma süreci ortadan kalktı" dedi.



EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMESİNDE MALİYET 2 MİLYAR LİRA



Emekliye ikramiye farkı ödenmesiyle ilgili konuşan Ağbal, "Geçmişe dönük hangi yılda emekli olunursa olunsun 30 yıldan fazla çalışılmış ise emekli ikramiyesini vereceğiz. 378 bin vatandaşa SGK yargı kararına bağlı ödeme yaptı. Geride kalan önemli sayıda vatandaş var. 2 milyar lira yaklaşık maliyeti var. Bu sadece ikramiye ödemesi olacak" dedi.



İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK



İşverene asgari ücret desteğini bu yıl devam ettirme kararı aldıklarını belirten Ağbal, "Bu yıl asgari ücret desteğini devam ettirmemizin maliyeti 7,8 milyar TL. Yaklaşık 9 milyonun üzerinde çalışanı istihdam eden işverenler bundan yararlanacak. 2016 yılında yararlanan kişi sayısından daha fazla kişi bu yıl destekten yararlanacak. Ocak-şubat ve mart aylarında işverenler asgari ücret desteğinden yararlandıkları çalışanların prim tutarlarını ekim-kasım ve aralık aylarında ödeyecek. Faizsiz bir şekilde erteliyoruz" diye konuştu.



Bakıma muhtaç engellilere yardımlarla ilgili konuşan Ağbal, "Yaklaşık 400 bin vatandaş bu ödemeden yararlanıyor. Zaman zaman yapılan ödemelerde geriye dönük bazı hatalar tespit ediliyor. 50 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme yaptık. Vatandaşların geriye dönük herhangi bir sahte belge düzenleme hariç olmak üzere geriye dönük takibattan vazgeçiyoruz" dedi.



 



kaynak:milliyet








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