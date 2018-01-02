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Milli Piyango İkramiyesi, Asıl Robin van Persie'ye Çıktı

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ, ASIL ROBİN VAN PERSİE'YE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Robin van Persie, 2,5 yıllık sürede Milli Piyango büyük ikramiyesinden daha fazla kazandı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 11:00
Puan Ver : Milli Piyango İkramiyesi, Asıl Robin Van Persie'ye Çıktı(9/10)5

Milli Piyango'nun yeni yıl ikramiyesi 61 milyon TL'ydi. Yani 13 milyon 407 bin 800 euro.

Fenerbahçe'den yılda 4,9 milyon Euro garanti para alan van Persie, 2,5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu cebine attı.

2 MİLYON EURO DA PRİM KAZANDI

Ayrıca Hollandalı oyuncu 91 maçta Fenerbahçe forması giydiği için 20 bin eurodan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı.

Yani 2,5 yılda 40 atıp 8 de asist yaparak 14,7 milyon Euro'yu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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