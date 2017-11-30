Milli Piyangonun yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu. Çekilişte büyük ikramiye tam bilete çıkarsa, 61 milyon TL ile Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini bulacak.

Milli Piyango İdaresinin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri bayilere ulaştırıldı. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor.

5 KİŞİ YENİ YILA MİLYONER GİREBİLECEK

Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.

Böylece ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 5 kişi yeni yıla milyoner girebilecek.

2,9 MİLYONDAN FAZLA İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.BİLETLERİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Biletlerin kağıt dokusunda, yuvarlak içinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini "Milli Piyango" yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor."VATANDAŞIN İLGİSİ ÇOK İYİ"

Milli Piyango bayisi Nimet Altunkılıç, 17 yıldır Kızılay'da, aynı yerde satış yaptığını söyledi. Geçen yıl yaklaşık 30 bin adet çeyrek bilet sattığını anlatan Altunkılıç, bu yıl 60 bin çeyrek bilet satışı hedeflediğini belirtti.

Ankara Merkez Gişe Bayisi'nde bilet satan Mehmet Ali Eylen de geçen yıla göre ilk günden biletlere ilginin daha yüksek olduğunu belirterek, "Vatandaşın ilgisi çok iyi. Muhtemelen biletler ayın 20'si civarında idarelerde biter. Vatandaşa tavsiyem biletlerini ilk günlerde alsınlar. Bu iki açıdan önemli; birincisi sahte bilet riskini ortadan kaldırmak, ikincisi de karaborsaya düşmeden bileti almak." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada