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Milli savaş uçağının ilk kez uçacağı tarih belli oldu

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞININ İLK KEZ UÇACAĞI TARİH BELLİ OLDU

TUSAŞ/TAI Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, " Milli savaş uçağımızın test uçuşları Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleşecek" dedi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Milli Savaş Uçağının İlk Kez Uçacağı Tarih Belli Oldu(6/10)2

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Türkiye'nin çok iddialı projelerinin olduğunu belirterek, "Orta Doğu'nun, İslam aleminin, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan kendi savaş uçağımızı yapma projemiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Milli savaş uçağımızın test uçuşları cumhuriyetin 100. yılında gerçekleşecek." dedi.

"AR-GE OLMADAN BARIŞ OLMAZ"

Öztürk, proje üretirken Ar-Ge'nin, sabır ve irade olduğunun altını çizerek, başarının 3 ayağının "karar vermek, çalışmak ve sabır" olduğunu vurguladı.

Bu üçü yan yana olmazsa bu başarının mümkün olamayacağının altını çizen Öztürk, "Ürünleri geliştirmenin tek yolu Ar-Ge, millileşmenin tek şartı, Ar-Ge'dir. Ar-Ge olmadan millileşme olmaz." dedi.

"TSK ENVANTERİNE GİRMESİ 2030 YILINI BULACAK"

Orta Doğu'nun, İslam aleminin, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan milli savaş uçağını yapma projeleri bulunduğunu da aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Milli savaş uçağımızın test uçuşları cumhuriyetin 100. yılında gerçekleşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girmesi 2028-2030 yıllarını bulacak. Yani havacılıkta bu süreler çok uzun değil, yani sabır olmadan olmuyor. Havacılıkta bu süreler çok uzun değil. Örneğin F35'in geliştirilmesi 20 yıldan fazla sürdü ve 60 milyar dolardan fazla para harcandı. Fransızların Rafael savaş uçağı 19 yılda geliştirildi. Bizim de birçok projemiz var. Atak'ın yeni versiyonu, İnsansız Hava Aracımızın yeni versiyonları var. Hürkuş'un jet versiyonu var. Bunların hepsi yoğun şekilde mühendislik, bilgi ve Ar-Ge gerektiriyor. Ürün yelpazemize baktığımız zaman birçok yeni projemiz var. Avrupa'nın en teknolojik uydu merkezlerimizden bir tanesi var. 5 tona kadar uyduları tespit edebiliyoruz. Şu anda kendi yerli milli uydumuzun gövdesi yapılmış durumda testlerine başlanacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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