Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyince Ağlayan Kaleci, Kulübe İhtar Çekti
Araplar, Karadeniz'e Yatırım İçin Geliyor! Tatil Köyü Kuracaklar
Transfere 300 Milyon Sterlin Harcayan Mourinho'dan Şaka Gibi Çıkış
Hayali Suya Düştü, Mehmet Ağar Seçime Giremiyor
Milli Savunma Bakanı Duyurdu: Rusya İle S-400 Anlaşması Tamam! 2 Sistem, 4 Batarya Alınacak
Sudan'ın Ucuz Et Teklifine Fakıbaba'dan Yanıt: Taşıma Suyla Değirmen Dönmez
Askeriyede Yeni Dönem! Kışlada Pişen Yemeğe Kalite Kontrol Geliyor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Hasan Gündem, İlk Antrenmana Çıktı
Ulaştırma Bakanlığına 17 Personel Alınacak
Taşeron Düzenlemesinin Kamuya Maliyeti 7,5 Milyar Lira
Sabiha Gökçen Havalimanı, 31 Milyon Yolcuyla Rekor Kırdı
Lüks Otomobilleri Taksi Yapan Şoförler, Kontak Açamaz Hale Geldi
Rus Basını Duyurdu: Türkiye, 4 Adet S-400 Bataryasını 2,5 Milyar Dolara Satın Aldı
İtü, Ağaoğlu'nun Tesla İddialarını Yalanladı
Devletten 4 İle Büyük Destek! 25 Bin Yeni Konut Yapılacak
Milli Piyango Biletlerinin Yüzde 99'u Tükendi
Dev Hava Yolu Şirketi Air France-Klm, Thy İle Yarışında Geri Kaldı
Petrol Fiyatları Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesini Gördü
Asker Bülent'in Yeni Takımı Şaşırttı
Taraftarın Sevgilisi Sow, Fenerbahçelileri Sırtından Vuruyor

MİLLİ SAVUNMA BAKANI DUYURDU: RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASI TAMAM! 2 SİSTEM, 4 BATARYA ALINACAK


Milli Savunma Bakanı Duyurdu: Rusya ile S-400 Anlaşması Tamam! 2 Sistem, 4 Batarya Alınacak
Tarih : 27 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Milli Savunma Bakanı Duyurdu: Rusya İle S-400 Anlaşması Tamam! 2 Sistem, 4 Batarya Alınacak(5/10)1

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemiyle ilgili açıklamada bulundu. Canikli, "Türkiye, Rusya'dan 2 sistem 4 batarya alacak, anlaşmanın hepsi tamam." diye konuştu.

İKİ SİSTEM, 4 BATARYA ALINACAK

Bakan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında gazetecilerin, Rus basınında yer alan, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin sorularını yanıtladı. Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." ifadesini kullandı.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Savunma  Bakanı  Duyurdu  Rusya  İle  S-400  Anlaşması  Tamam  2  Sistem  
4  Batarya  Alınacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER