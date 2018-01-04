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Milli Takım defteri tamamen kapandı

MİLLİ TAKIM DEFTERİ TAMAMEN KAPANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF ile davalık olması nedeniyle bundan sonra milli takımı çalıştıramayacak.

Tarih : 04 Ocak 2018, 21:10
Puan Ver : Milli Takım Defteri Tamamen Kapandı(5/10)1

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya'da düzenleyeceği teknik direktörler seminerine, tazminat konusunda davalık olduğu Fatih Terim'i çağırmadı.

Gelinen süreçte, federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, Terim'in TFF ile davalık olması nedeniyle bundan sonra Milli Takım'da görev almasının mümkün olmadığı öğrenildi. Terim'in davranışının etik olmadığını düşünen yöneticiler, "Bu süreçte aleyhimize açılan dava etik olmadı. Terim, önce kendisi istifa ettiğini söyledi, sonra tazminat talep etti. Beyanları açıktır. Bundan sonra federasyonda çalışma ihtimali kalmadı" dediler. Davanın 2. duruşması 7 Mart 2018'de görülecek.

Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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