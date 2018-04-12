MİLLİ TAKIM DÜNYA SIRALAMASINDA YÜKSELDİ
Türkiye Milli Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 37. sırada yer adı.
Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. sıraya yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 37. sırada yer aldı.
ALMANYA LİDER, BREZİLYA İKİNCİ
FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci sırada bulunduğu listede, iki basamak birden yükselen Belçika üçüncü oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 17 Mayıs'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:AlmanyaBrezilyaBelçikaPortekizArjantinİsviçreFransaİspanyaŞili Polonya
Kaynak: haberinburada
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