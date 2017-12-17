MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU, SOKAK ORTASINDA EŞİNİ AZARLADI
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkesinde tatildeyken eşini sokak ortasında azarladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tatil için ülkesi Romanya'ya gitti. Burada eşiyle birlikte vakit geçiren Lucescu'nun park krizinden dolayı sinirlenmesi kameralara yansıdı.
EŞİYLE GEZERKEN KIZDI
Rumen basınındaki habere göre; Mircea Lucescu tatil için gittiği Romanya'da eşiyle birlikte gezerken aralarında tartışma yaşandı. Eşinin şaşkın jest ve mimikleri kameralara yansırken, Lucescu'nun ise son derece sinirli olduğu gözlemlendi.
PARK KRİZİ YAŞANDI
Habere göre park krizi nedeniyle Lucescu'nun son derece sinirlendiği ve bu sebeple sokak ortasında eşiyle tartıştığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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