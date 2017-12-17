A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tatil için ülkesi Romanya'ya gitti. Burada eşiyle birlikte vakit geçiren Lucescu'nun park krizinden dolayı sinirlenmesi kameralara yansıdı.

EŞİYLE GEZERKEN KIZDI

Rumen basınındaki habere göre; Mircea Lucescu tatil için gittiği Romanya'da eşiyle birlikte gezerken aralarında tartışma yaşandı. Eşinin şaşkın jest ve mimikleri kameralara yansırken, Lucescu'nun ise son derece sinirli olduğu gözlemlendi.

PARK KRİZİ YAŞANDI

Habere göre park krizi nedeniyle Lucescu'nun son derece sinirlendiği ve bu sebeple sokak ortasında eşiyle tartıştığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada