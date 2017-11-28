MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ MİRCEA LUCESCU KAYSERİ'DE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını izledi. Lucescu'nun sık sık not aldığı da görüldü.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını izledi.
SIK SIK NOT ALDI
Mircea Lucescu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.
Ligin formda iki ekibinin üst sıraları ilgilendiren karşılaşmasını yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte izleyen Lucescu'nun sık sık not aldığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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