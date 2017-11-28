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Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Kayseri'de

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ MİRCEA LUCESCU KAYSERİ'DE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını izledi. Lucescu'nun sık sık not aldığı da görüldü.

Tarih : 28 Kasım 2017, 04:20
Puan Ver : Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Kayseri'de(6/10)2

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını izledi.

SIK SIK NOT ALDI

Mircea Lucescu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.

Ligin formda iki ekibinin üst sıraları ilgilendiren karşılaşmasını yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte izleyen Lucescu'nun sık sık not aldığı görüldü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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