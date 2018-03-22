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Milli takıma Cengiz Ünder'den kötü haber

MİLLİ TAKIMA CENGİZ ÜNDER'DEN KÖTÜ HABER

İstanbul'daki idmanda sakatlanan Cengiz Ünder'in İrlanda Cumhuriyeti maçında forma giyme ihtimali düştü.

Tarih : 22 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Milli Takıma Cengiz Ünder'den Kötü Haber(10/10)6

Türkiye A Milli Takımının, İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde yaptığı son çalışmaya hafif sakatlığı bulunan Cengiz Ünder katılmadı.

TAKTİK ANTRENMANINA KATILMADI

Ay Yıldızlı ekibin dün İstanbul'da yaptığı çalışmada sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, taktik antrenmana katılmayıp düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Roma'da başarılı bir performans ortaya koyan Cengiz'in yarınki maçta forma giyme ihtimali düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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