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Milli Takıma Kötü Haber! Yıldız Futbolcu Kadrodan Çıkarıldı
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Milli Takıma kötü haber! Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı

MİLLİ TAKIMA KÖTÜ HABER! YILDIZ FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takımda Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarıldı.

Tarih : 25 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Milli Takıma Kötü Haber! Yıldız Futbolcu Kadrodan Çıkarıldı(10/10)6

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

"KARADAĞ MAÇINA KADAR İYİLEŞEMEYECEĞİ ÖNGÖRÜLDÜ"

"Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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