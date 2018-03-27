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Milli Takımdan tatsız prova

MİLLİ TAKIMDAN TATSIZ PROVA

A Milli Futbol Takımımız, 2-0 öne geçtiği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 27 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Milli Takımdan Tatsız Prova(9/10)5

Hazırlık maçları kapsamında Karadağ'a konuk olan A Milli Futbol Takımımız, uzun süre üstün götürdüğü maçın son anlarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen Milliler, Karadağ karşısında 11. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalarken 23'te Okay Yokuşlu durumu 2-0'a getirdi.

IVANIC'İN İLK YARIDA SON DAKİKA GOLÜ GELDİ

45+1'de Mirko Ivanic'in attığı golle ilk yarı 2-1'lik skorla sona erdi.

MUGOSA'NIN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda iki ekip de etkisiz bir futbol sergilerken 87. dakikada Stefan Mugosa'nın attığı golle Karadağ 2-2'lik beraberliği sağladı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele böyle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Takımdan  Tatsız  Prova    haber

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