Hazırlık maçları kapsamında Karadağ'a konuk olan A Milli Futbol Takımımız, uzun süre üstün götürdüğü maçın son anlarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen Milliler, Karadağ karşısında 11. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalarken 23'te Okay Yokuşlu durumu 2-0'a getirdi.

IVANIC'İN İLK YARIDA SON DAKİKA GOLÜ GELDİ

45+1'de Mirko Ivanic'in attığı golle ilk yarı 2-1'lik skorla sona erdi.

MUGOSA'NIN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda iki ekip de etkisiz bir futbol sergilerken 87. dakikada Stefan Mugosa'nın attığı golle Karadağ 2-2'lik beraberliği sağladı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele böyle sona erdi.

Kaynak: haberinburada