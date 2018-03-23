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MİLLİ TAKIMIMIZ, İRLANDA CUMHURİYETİ'Nİ TEK GOLLE GEÇTİ


Milli Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti'ni tek golle geçti
Tarih : 23 Mart 2018, 23:40
Puan Ver : Milli Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti'ni Tek Golle Geçti(7/10)3

Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Milli Takımımız hazırlık maçında Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı.

İLK DENEME YUSUF YAZICI'DAN

Karşılaşmanın 4. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert bir şut çekti fakat top İrlanda Cumhuriyeti kalecisi Doyle'da kaldı.

İRLANDA CUMHURİYETİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

17. dakikada Hızlı gelişen atakta defansın arkasına sarkan Hogan kaleci Volkan Babacan'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti fakat top yan ağlarda kaldı.

HASAN ALİ'NİN ŞUTU DOYLE'DA KALDI

Mücadelenin 32. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Hasan Ali sert bir şut çekti fakat defansa çarpan topu Doyle kolaylıkla yakaladı.

İlk yarının kalan bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

MİLLİ TAKIMIMIZ İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

47. dakikada sağ taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Çağlar Söyüncü yakın mesafen topu auta gönderdi.

MEHMET TOPAL PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 52. dakikasında sol taraftan kullanılan kornere iyi bir vuruş yapan Mehmet Topal topu ağlara gönderdi. Ay-yıldızlı forma ile 74. maça çıkan Mehmet 2. golünü kaydetmiş oldu.

CENK TOSUN YERİNİ ENES ÜNAL'A BIRAKTI

Milli Takımımızda Cenk Tosun 64. dakikada yerini Villarreal'de son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal'a bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milli Takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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