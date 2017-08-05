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MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇEN LUCESCU'NUN YARDIMCILARI BELLİ OLDU


Milli Takımın Başına Geçen Lucescu'nun Yardımcıları Belli Oldu
Tarih : 05 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : Milli Takımın Başına Geçen Lucescu'nun Yardımcıları Belli Oldu(5/10)1

Fatih Terim'in ayrılmasının ardından bugün A Milli Takım'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun yardımcıları da belli oldu.

TAYFUR VE LEVENT'E GÖREV

Sabah saatlerinde düzenlenen törenle imza atan Rumen teknin adamın yardımcıları eu Tayfur Havutçu ve Levent Şahin oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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