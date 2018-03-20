Daha önceki sezonlar da tartışmalara neden olan Türkiye A Milli Takım formasının yeni tasarımı görücüye çıktı. Formalar için belirlenen uçuk fiyatlar taraftarları adeta isyan ettirdi.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde giyeceği yeni formalar bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tanıtıldı… İç sahada kırmızı, dış sahada ise beyaz olarak belirlenen ve Nike tarafından tasarlanan formalar taraftarları da ikiye böldü.

TFF'nin yeni formaları resmi olarak görücüye çıkarmasının hemen ardından sosyal medyada bir çok tartışmayı beraberinde getirdi. Kimileri her geçen yıl Milli Takım formalarının biraz daha özünden uzaklaştırıldığını düşünürken, belli bir kesim ise yeni formaların eskiye nazaran daha iyi tasarlandığı görüşünce birleşti.

Ancak taraftarların yeni formalar üzerinde fikir birliğine vardığı tek bir detay daha vardı; satış fiyatı… İlk olarak http://eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarılan ve mağazalara 29 Mart'tan itibaren geleceği belirtilen formalar deyim yerindeyse el yakıyor.

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN FORMA MASRAFI 790 TL

Taraftar forması, stadyum forması ve maç forması olarak 3 ayrı kategoriden satışa çıkarılan ürünlerden en ucuzu 129.90 TL'lik fiyatıyla taraftar forması. Aynı renk ve tasarımla göze çarpan stadyum formasının fiyatı 189.90 TL olarak belirlenirken, maç formaları ise 299.90 TL'ye satışa sunuldu. 3-8 yaş çocuk forma setinin fiyatı ise 169.90 TL. Ortalama bir hesapla 4 kişilik bir aile, en ucuzdan en pahalıya 1'er adet forma aldığında 790 TL gibi bir fatura ile karşı karşıya kalıyor.

Fiyatların açıklanmasının ardından sosyal medyada federasyona tepki yağdı. Formaların bu kadar yüksek fiyatlarla satılmasının anlamsız olduğunu ve TFF'nin gelir beklentisi içerisinde olmaması gerektiğini savunan taraftarlar twitter'dan isyan etti.

Kaynak: haberinburada