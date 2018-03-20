Spor yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol, A Milli Takım'ın yeni formaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, millilerin UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formaları tanıttı.

"KARAKTERSİZLEŞTİRİLMİŞ TİŞÖRTLER GİYDİRİYORSUNUZ"

Konu hakkında Twitter hesabından yorumda bulunan Mehmet Demirkol, "Israrla karaktersizleştirilmiş tişörtler giydiriyorsunuz Milli Takım'a. Her fırsatta başkalarının evlatları üzerinden vatan demogojisi yapmayı biliyorsunuz ama sembollerimizi bozmaktan utanmıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"DAVA EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Mehmet Demirkol daha önce de yaptığı açıklamada, "Eğer bu formaları bu maçlarda son kez giyiyoruz. Bir şey söylemiştim unutulmasın tekrar söylüyorum, eğer göğüs bantlı formalara geri dönülmez ise dava edeceğim." sözlerini sarf etmişti.

Kaynak: haberinburada