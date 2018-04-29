MİLLİ TEKVANDOCU DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU!
Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen 2. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası'nın Poomsae Freestyle kategorisinde Kübra Dağlı, Dünya şampiyonu oldu.
Türkiye'nin gelecek vadeden tekvando sporcularından Kübra Dağlı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 2016'da Emirhan Muran ile birlikte Peru'da mutlu sona ulaşan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, bu kez de Yunanistan'ın Rodos Adası'nda birincilik elde etti.
2. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası'nın Poomsae Freestyle dalında rakiplerini bir bir geçerek ilk sırayı alan 21 yaşındaki sporcu, genç olmasına rağmen dünyanın en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dağlı, geçtiğimiz sene Türkiye ve Avrupa Şampiyonası'nı da kazanmıştı.
"KARİYERİMİ AYNI HIZLA DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM"
Kübra Dağlı, sene başında "Bu sene beni en çok mutlu eden şey, şampiyon olduğum Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkmaktı. Türkiye Şampiyonası ve uluslararası bir şampiyonada birinci oldum. Gelecek yıl için de dünya şampiyonluğu hedefim, kariyerime aynı hızla devam etmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı.
2018'de birincilik istediği turnuvalardan olan Plaj Dünya Şampiyonası'nı başarıyla tamamlayan Dağlı, Kasım'da düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nda da podyumun zirvesine çıkarak bir başka hayalini daha gerçekleştirmek istiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bayrak Yarışında Ters Yöne Koşan Minik, Gülme Krizine Soktu!
- Seçimden Önce Bedelli Çıkacak Mı? Erdoğan Tartışmalara Noktayı Koydu
- Abdullah Gül'ün 'aday Değilim' Çıkışına Erdoğan'dan İlk Tepki
- 'siz Çanakkale'deki 15'ler Değilsiniz' Deyip Chp'yi Topa Tuttu!
- Emek Hırsızları, Avukatın Aracından Dava Dosyalarını Çaldı
EKONOMİ HABERLERİ
- İstanbullulara Müjde! Dev Projenin Yüzde 90'ı Tamamlandı
- Nefesler Tutuldu! Zirvede 2 Milyar Liralık Dev Kapışma
- Çiftlik Bank'ın Karakutusu Kirli İşleri Anlattı: 322 Milyon Tl'lik Açığı Bitcoin'le Kapattık
- Başbakan Yıldırım, İmar Barışı İçin Müjdeyi Verdi!
- Ekonominin Yeni Yakıtı Olacak! Benzine Vergi İndirimi Geliyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar