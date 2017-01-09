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Milli Yazılımın Önü Pardus İle Açılacak
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milli yazılımın önü pardus ile açılacak

MİLLİ YAZILIMIN ÖNÜ PARDUS İLE AÇILACAK

TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi Pardus yeni güncellemeler ve geliştirmeler ile kamu kuruluşlarında zorunlu hale gelecek.

Tarih : 09 Ocak 2017, 11:49
Puan Ver : Milli Yazılımın Önü Pardus İle Açılacak(10/10)7


TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi Pardus yeni güncellemeler ve geliştirmeler ile kamu kuruluşlarında zorunlu hale gelecek.



TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi Pardus yeni güncellemeler ve geliştirmeler ile zorunlu hale geliyor. İlk olarak Havelsan'da kullanılmaya başlanacak olan yerli işletim sistemi havacılık ve savunma sanayisinde öncülük edecek. Milli yazılımın önünün açılacağı zorunluluk ile özellikle, 15 temmuz darbe girişiminde ön plana çıkan milli güvenlik sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.



Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Türkiye'nin ERP şirketi CPM Yazılım'ın  Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, düzenlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin yazılım sektörü için bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi ve  “Pardus işletim sistemi ile birlikte yerli yazılım kullanımı zorunluluğu, Türk yazılımını da dünya ülkeleriyle yarışacak hale getirecek. Şuanda ülkemizde birçok hastane ve kurumda Pardus kullanılmaya başlandı. Yerli işletim sistemi Pardus açık kaynaklı bir yazılım olduğu için virüs ve benzeri zararlı dosyaların bulaşma ihtimali de ortadan kalkıyor. Pardus yerli işletim sistemi ülkemizin imza attığı başarılı işlerden biri olacağına inanıyoruz.Yazılım sektörünün ülke ekonomisine katkısının yanı sıra ülke güvenliğine olan katkılarının da altını çizmemiz gerektiği bir dönemdeyiz. Ayrıca yazılımlar bir şirketin en önemli bilgilerini içinde barındırıyor. Bu tarz bilgilerin yurt dışı kaynaklı şirketlerin elinde olmasının ülkemiz açısından yarattığı tehlikeyi 15 Temmuz olaylarında maalesef ki tecrübe ettik. ” dedi.



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