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Milli yıldız Emre Mor'a psikolog desteği!

MİLLİ YILDIZ EMRE MOR'A PSİKOLOG DESTEĞİ!

Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'a teknik direktörün tavsiyesi ile kulüp psikoloğu Joaquin Valdes destek vermeye başladı.

Tarih : 05 Nisan 2018, 02:10
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İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Emre Mor ile ilgili flaş bir adım atıldı.

EMRE İÇİN KULÜP TERAPİSTİ GÖREVLENDİRİLDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun antrenörü Juan Carlos Unzue, iletişim sorunu yaşadığı Emre Mor için kulüp terapisti Joaquin Valdes'i görevlendirdi.

Danimarka doğumlu 20 yaşındaki genç futbolcu, sezon başında Dortmund'dan İspanyol ekibine transfer olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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