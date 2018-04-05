MİLLİ YILDIZ EMRE MOR'A PSİKOLOG DESTEĞİ!
Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'a teknik direktörün tavsiyesi ile kulüp psikoloğu Joaquin Valdes destek vermeye başladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Emre Mor ile ilgili flaş bir adım atıldı.
EMRE İÇİN KULÜP TERAPİSTİ GÖREVLENDİRİLDİ
İspanyol basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun antrenörü Juan Carlos Unzue, iletişim sorunu yaşadığı Emre Mor için kulüp terapisti Joaquin Valdes'i görevlendirdi.
Danimarka doğumlu 20 yaşındaki genç futbolcu, sezon başında Dortmund'dan İspanyol ekibine transfer olmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
- Youtube Merkezine Silahlı Saldırı Gerçekleştiren Kadının Ailesi Polisi Uyarmış: Youtube'a Gidecek
- Rusya'dan Ajan Krizinde Yeni Hamle! Bm'yi Toplantıya Çağırdı
- Tunceli Kırsalında Teröristlerde Çatışma Çıktı: 2 Uzman Çavuş Yaralandı
- Fetö'cü Asker Şarkıcı Hadise'nin Tanık Olarak Dinlenmesini Talep Etti
EKONOMİ HABERLERİ
- Turkcell: Çok Yakında Milli Yapay Zeka Geliyor
- Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
- Türkiye İle Ukrayna Yeni Uçuşlar İçin Anlaştı
- Savaş Resmen Başladı! Çin Ambargolu Ürün Listesini Yayınladı
- Emlakçıya Yeni Düzenleme! Artık Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geliyor
SPOR HABERLERİ
- İşte Zlatan Farkı! 100 Milyonu Reddedip 3 Milyona İmza Attı
- Çin'de Korkunç Olay! Futbolcu, Rakibinin Kulağını Kopardı
- Cenk Tosun'dan Olay İtiraf: Tüylerim Diken Diken Oldu
- Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: Ligi İlk 8 İçinde Bitirmezsek Ceketimi Alır Giderim
- Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya: Onun Attığı Golü, Ben 40 Metreden İngiltere'ye Attım
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar