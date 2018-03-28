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Milli yıldıza Süper Lig yolu açıldı

MİLLİ YILDIZA SÜPER LİG YOLU AÇILDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fortuna Düsseldorf oyuncusu Kaan Ayhan'ın transferini istediğini yönetime bildirdi.

Tarih : 28 Mart 2018, 12:20
Puan Ver : Milli Yıldıza Süper Lig Yolu Açıldı(5/10)1

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Kaan Ayhan için sezon sonu bekleniyor. Fortuna Düsseldorf Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu için hazırlanan plan ortaya çıktı.

Futbol Arena'nın haberine göre; geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kapısından dönen Kaan Ayhan için Fatih Terim de yönetime olumlu görüş belirtti. Sezon sonunda Galatasaray, Kaan'ı kadrosuna katmak için Fortuna Düsseldorf Kulübü ile görüşecek.

DENAYER'İN YERİNE KAAN AYHAN

Denayer'in Manchester City'e geri dönecek olması nedeniyle Terim'in Kaan'ı bu bölge için alternatif oyuncu olarak düşündüğü belirtildi. Stoper bölgesinin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da görev yapan Kaan Ayhan kısaca Terim'in radarından çıkmış değil.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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