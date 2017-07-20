MİLLİLERİMİZ, OLİMPİYATLAR'DAKİ İLK MAÇINDA SUUDİ ARABİSTAN'I DEVİRDİ
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti.
Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti.
HÜSEYİN ER YILDIZLAŞTI
Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 61. dakikada Hakan Kurt, 85 ile 90 3. dakikalarda Hüseyin Er kaydetti. Suudi Arabistan'ın tek golünü ise 82. dakikada Hassan Muhammed Mobarki attı.
SONRAKİ RAKİP MISIR
2015 Avrupa ve 2016 Dünya Şampiyonu unvanıyla oyunlara katılan Türkiye, gruptaki ikinci maçında 21 Temmuz Cuma günü Mısır ile karşılaşacak.
Öte yandan gruptaki diğer maçta Mısır, Venezuela'yı 2-0 yendi.
Kaynak: haberinburada
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