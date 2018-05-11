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Milyon dolarlık ligde büyük skandal! Yamalı forma ile oynadı

MİLYON DOLARLIK LİGDE BÜYÜK SKANDAL! YAMALI FORMA İLE OYNADI

Çin Süper Liginde burnu kanayan futbolcunun formasını değiştirmesi istendi. Ancak 5 numaralı yedek bir forma olmadığı için tecrübeli futbolcu oyuna yamalı forma ile devam etmek zorunda kaldı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Milyon Dolarlık Ligde Büyük Skandal! Yamalı Forma İle Oynadı(8/10)4

Tianjin Quanjian - Guangzhou Evergrande maçında, deplasman ekibinin stoperi Zhang Linpeng'in burnu kanadı.

Hakem, üstü başı kan içinde kalan Çinli futbolcunun formasını değiştirmesini istedi.

Ancak ekibin malzemecileri ellerinde başka 5 numaralı forma olmadığını söyleyince ortalık karıştı.

FORMAYI YAMA YAPTILAR

Çözüm arayan malzemeciler 15 numaraları formanın üzerindeki 1 rakamını yamayla kapatarak Linpeng'e giydirdi.

Yamalı formayı giyen oyuncunun görüntüsü bütün dünya basınına konu olurken Guangzhou Evergrande kulübü malzemeci çalışanlarına kulübün imajına zarar verdikleri gerekçesiyle ceza verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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