MİLYON DOLARLIK LİGDE BÜYÜK SKANDAL! YAMALI FORMA İLE OYNADI
Çin Süper Liginde burnu kanayan futbolcunun formasını değiştirmesi istendi. Ancak 5 numaralı yedek bir forma olmadığı için tecrübeli futbolcu oyuna yamalı forma ile devam etmek zorunda kaldı.
Tianjin Quanjian - Guangzhou Evergrande maçında, deplasman ekibinin stoperi Zhang Linpeng'in burnu kanadı.
Hakem, üstü başı kan içinde kalan Çinli futbolcunun formasını değiştirmesini istedi.
Ancak ekibin malzemecileri ellerinde başka 5 numaralı forma olmadığını söyleyince ortalık karıştı.
FORMAYI YAMA YAPTILAR
Çözüm arayan malzemeciler 15 numaraları formanın üzerindeki 1 rakamını yamayla kapatarak Linpeng'e giydirdi.
Yamalı formayı giyen oyuncunun görüntüsü bütün dünya basınına konu olurken Guangzhou Evergrande kulübü malzemeci çalışanlarına kulübün imajına zarar verdikleri gerekçesiyle ceza verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mezar Hırsızları Taş Kesilmiş At Cesedi Buldu
- Araçlarından İnip Çitaları Fotoğraflamak İsteyen Aile Kabus Yaşadı
- Tecavüzcü Kocasını Öldüren Genç Kadına İdam Cezası Verilmesi Dünyayı Ayağa Kaldırdı
- Büyük Trajedi! Avustralya'nın Tatil Kasabasındaki Evde 7 Kişi Ölü Bulundu
- Arabalarına Aldıkları Kadına Tecavüz Eden 2 Saldırgan, Kadının Çocuğunu Camdan Otoyola Fırlattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar