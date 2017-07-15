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MİLYONLAR KÖPRÜYE AKIN ETTİ, CNN VE BBC KÜÇÜK DİLİNİ YUTTU


Milyonlar köprüye akın etti, CNN ve BBC küçük dilini yuttu
Tarih : 15 Temmuz 2017, 23:50
Puan Ver : Milyonlar Köprüye Akın Etti, Cnn Ve Bbc Küçük Dilini Yuttu(6/10)2

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye'de milyonlar, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nde katıldı. Anma töreni BBC, CNN ve Al Jazeera gibi dünyanın en büyük medya organlarında manşetten verildi.

ERDOĞAN'IN ALANA GELİŞİNİ VANLI VERDİ

Erdoğan'ın tören alanına gelişini canlı veren BBC, inanılmaz bir görüntüyü ekrana getirdi. Başta İstanbul ve diğer şehirlerde milyonların sokağa döküldüğü bugün, Türkiye dünya medyasında ilk haber oldu. Canlı yayına geçen BBC, tören alanının muhteşem bir görüntüsünü ekrana getirdi. BBC, ayrıca, Erdoğan'ın tören alanına varışını da naklen verdi.

"DEV MİTİNG" DİYE SERVİS ETTİ

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ne akın edenleri manşetine taşıyan BBC ve CNN, "Türkiye'deki darbe girişiminin yıl dönümünde dev miting" başlığını kullandı, manşete ellerindeki Türk bayraklarını sallayan kalabalığın fotoğrafı eşlik etti.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN"

Gelişmeleri canlı blogla aktaran BBC'nin Türkçe edisyonu ise, köprünün Anadolu yakasının binlerce kişiyle dolduğunu ve insanların akın akın gelmeye devam ettiğini bildirdi. BBC'ye konuşan Zübeyde Kaynak, "Tüylerimiz bugün burada olduğumuz için diken diken" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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