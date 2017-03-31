Türkiye genelindeki devlet memurları ve 250 ile 1000 arasında çalışanı bulunanaN özel sektör firmaları otomatik olarak BES'e dahil edilecek. BES'e dahil etme işlemleri 1 Nisan'dan itibaren yapılacak.



1 NİSAN'DAN İTİBAREN OTOMATİK BES







Türkiye genelindeki kamu çalışanları ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak "Bireysel Emeklilik Sistemine (BES)" dahil edilecek. Konu ile ilgili olarak AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Türkiye genelinde tasarrufların artırılmasına ilişkin 1 Ocak'ta başlayan sisteme 45 yaş altındaki devlet memurları kademeli olarak otomatik BES'e katılacak.







kaynak:kamupersoneli