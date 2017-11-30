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milyonlarca insan ne zaman işsiz kalacak ?

MİLYONLARCA İNSAN NE ZAMAN İŞSİZ KALACAK ?

Teknolojinin iş hayatına yavaş yavaş entegre olmasıyla birlikte, 2030 yılına geldiğimizde robotlar insanların yerine geçerek işsizliğin artmasına sebep olacak.

Tarih : 30 Kasım 2017, 16:10
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McKinsey Global Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmaya göre, robotların 2030'a kadar dünya genelinde 400 ila 800 milyon kişiyi işsiz bırakacağı belirtildi.



HER 5 KİŞİDEN BİRİ İŞSİZ KALACAK



Enstitü tarafından 800 meslekle ilgili 46 ülkede yürütülen araştırmada, robotların iş hayatına dahil edilmesiyle bu durumdan her beş çalışandan birinin etkileneceği kaydedildi.



DAHA ÇOK ZENGİN ÜLKELER ETKİLENECEK



Robotların tüm dünyada değil daha çok zengin ülkelerde yoğun olarak kullanılacağı düşünüldüğünde iş kaybının daha çok bu ülkelerde yaşanacağına dikkat çekilen araştırmada, Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde her üç kişiden birinin etkileneceği ifade edildi.



Araştırmaya göre, robot devriminin toplumlara hasar vermeden hayata geçirilebilmesi için devletlerin farklı iş alanlarındaki eğitimlere yatırım yapması gerekiyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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