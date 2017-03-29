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milyonlarca kişinin borcu siliniyor!

MİLYONLARCA KİŞİNİN BORCU SİLİNİYOR!

1 Nisan'da gelir testi zorunluluğu kalkıyor, aylık prim 53.33 liraya düşüyor. İşte Genel Sağlık Sigortası affı ile ilgili tüm ayrıntılar...

Tarih : 29 Mart 2017, 10:39
Puan Ver : Milyonlarca Kişinin Borcu Siliniyor!(5/10)8


1 Nisan'da başlayacak yeni düzenleme kimleri kapsıyor?



Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı, bir işyerinde çalışanlar ile emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden zaten yararlanıyor. Bu kişiler için herhangi bir değişiklik olmayacak. 1 Nisan'da başlayacak yeni düzenleme ise çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayanları ilgilendiriyor.



Bugüne kadar uygulama nasıldı?



Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan kişiler, 2012 yılında uygulamaya giren GSS kapsamında, gelir testi yaptırıyor, gelirlerine göre sağlık sigortası için aylık prim ödüyor ve bu sayede hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyordu.



 



kaynak:sabah








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