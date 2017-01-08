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MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİREN FAZLA MESAİ KARARI!


MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİREN FAZLA MESAİ KARARI!
Tarih : 08 Ocak 2017, 14:25
Puan Ver : Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Fazla Mesai Kararı!(9/10)8


Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, mesai ücreti ödenmesine rağmen fazla çalıştırıldığı gerekçesiyle iş sözleşmesini tek taraflı fesheden işçinin kıdem tazminatının tahsili için yaptığı başvuru üzerine "iş akdini haksız fesheden davacı kıdem tazminatına hak kazanamaz" yönünde karar veren Konya 1. İş Mahkemesinin kararını bozdu.



Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ücreti verilmiş olsa bile 270 saatten fazla yapılan çalışma halinde iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıran işçiye, kıdem tazminatının ödeneceğine hükmetti



Yargıtay, bozma kararını şu şekilde açıkladı:"Davacının, iş sözleşmesini haklı nedenle kendisinin feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatıyla yıllık izin alacağının tahsilini istiyor. Davalı, davacının iş sözleşmesini haksız ve sebepsiz olarak feshettiğini savunuyor.



Yasada fazla çalışma süresinin yılda 270 saatten fazla olamayacağı, İş Kanunu'na ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının gerektiği, bu onayın her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınması gerektiği bildirilmiştir. Somut olayda davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır."  Yerel mahkeme de Yargıtay'ın bu kararına uydu.





 



 



 



kaynak:milliyet






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