MİLYONLARCA ÖĞRENCİNİN GÖZÜ MECLİS'TE! SINAV SONUÇLARI ERTELENEBİLİR
2 Haziran 2018'de yapılacak olan LYS sonuçlarının, 24 Haziran seçimleri sonrasında açıklanacağı iddiası Meclis gündemine taşındı. LYS sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti.
Liselere Giriş Sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti. 2 Haziran 2018'de yapılacak olan LYS sonuçlarının, 24 Haziran seçimleri sonrasında açıklanacağı meclis gündemine taşındı.
ÜNİVERSİTE SINAVI 30 HAZİRAN - 1 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihi olarak 24 Haziran'ı açıklamasının ardından aynı gün yapılacak olan üniversite sınavı 30 Haziran - 1 Temmuz'a ertelendi.
LYS SONUÇLARI SEÇİM SONRASINA MI KALACAK?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda, Liselere Giriş Sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti. 2 Haziran 2018'de yapılacak olan Liselere Giriş Sınav sonuçlarının, 24 Haziran seçimleri sonrasında açıklanması yönünde, ilgili biriminize sözlü talimat verildiği bilgilerine ulaşılmıştır" dedi.
"İŞLEMLERİN AKSAMASINA NEDEN OLACAK MIDIR?"
CHP'li Özkan, Yılmaz'a şu soruları yöneltti:
1. Liselere Giriş Sınav sonuçlarının 24 Haziran seçimlerinden sonra açıklanması yönünde bir talimat verilmiş midir? Verilmiş ise;
a) 24 Haziran seçimlerinin beklenmesinin sebepleri nelerdir?
b) Bu karar ya da talimat liselere yerleştirme iş ve işlemlerinin aksamasına neden olacak mıdır?
c) Liselere Yerleştirme iş ve işlemleri ile seçimlerin ya da sonuçlarının herhangi bir bağlantısı var mıdır?
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzunda, 22 Haziran'da açıklanacağı duyurulan merkezi sınav sonuçlarının, seçimler sonrasında açıklanması kararının sebepleri nelerdir?"2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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