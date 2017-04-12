Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı
Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!
Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Alişan O Videoyla İlgili Gerçeği Açıkladı!
Dolar 3.67'nin De Altına İndi
Ruj Problemlerine Pratik Çözümler
Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü
Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor
Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama
Erdoğan'dan Müjde Üstüne Müjde
Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!
Bir Gün Çalışan Bile Kıdem Tazminatı Alabilecek
Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi
Maden Suyu İçerken Dikkat!
Emre Belözoğlu Neden Güldüğünü Açıkladı
Diyarbakır Saldırısını Pkk Üstlendi
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım

milyonlarca parkinson hastasının beklediği haber!

MİLYONLARCA PARKİNSON HASTASININ BEKLEDİĞİ HABER!

Bilim adamları, beyinde hasara uğramış hücrelerin yeniden programlanmasıyla Parkinson hastalığının tedavisinin mümkün olabileceğini öne sürdü.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:15
Puan Ver : Milyonlarca Parkinson Hastasının Beklediği Haber!(8/10)5


 İsveç'in başkenti Stockholm'de Karolinska Enstitüsünde uluslararası bir araştırma ekibi tarafından fareler üzerinde yapılan çalışmada, önce Parkinson benzeri semptomların (titreme, denge kaybı, kas sertliği, hareket kısıtlılığı) görülmesi için farelerin beyinlerinde dopamin adlı kimyasalı üreten sinir hücrelerine hasar verildi.



Parkinson semptomları göstermeye başlayan farelerin beyinlerine daha sonra çeşitli moleküllerden oluşan bir karışım enjekte edildi. Beş hafta içerisinde farelerin hareketlerinde belirgin bir iyileşme ve daha düzgün yürümeye başladıkları görüldü.



Araştırmacılar, bunun bir hücre nakli olmadığını, sadece enjekte edilen moleküllerle beynin yeniden programlandığını ifade etti. Uzmanlar, farelerde Parkinson hastalığının semptomlarını yok eden bu yöntemin daha sonra insanlarda da deneneceğini belirtti. İngiltere'de bu hastalıkla ilgili çalışmalarda bulunan Parkinson's UK adlı vakıftan Prof David Dexter yaptığı açıklamada, eğer bu teknik insanlarda da başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, milyonlarca Parkinson hastasının beklediği tedaviye ulaşacağını kaydetti.



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Milyonlarca  Parkinson  Hastasının  Beklediği  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER