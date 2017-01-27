İstanbul'da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Dava
Fetö'den Aranan Hakim Mehmet Ekinci Yakalandı
'tobb Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Gerçekleştirildi
Kıvanç Tatlıtuğ Takipçisine Ateş Püskürdü
Kuzey Irak'ta Pkk'ya Ağır Darbe: 57 Terörist Öldürüldü
Trump'tan Flaş Deaş Hamlesi
Süper Lig Tarihinin En Pahalı Transferi!
Pkk İçin Keşif Yapan 2 Kişi Tutuklandı
Konya'da Tipi Ve Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 30 Yaralı
Tuvalet İzni Verilmeyen Öğrenciye Rekor Tazminat!
Darbecilere Sahip Çıkan Yunanistan'a Sert Yanıt
Soğuk Savaş'ı Bitiren Lider Uyardı: Dünya Savaşa Gidiyor
Bel Ve Boyun Fıtığına Neden Oluyor
Baş Ağrısı Hastasında Doğru Bilinen Yanlışlar
Altın Fiyatlarında Artış Devam Ediyor?
Kahramanmaraş Ta 60 Mahallede Su Kesintisi
Başbakan Yıldırım: Hesapları Kursaklarında Kalacak
İstanbul'da Yollar Buz Pistine Döndü
Ünlü Oyuncu Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Galatasaray Maçı Öncesi Akhisar'da 3 Eksik

milyonları ilgilendiren 'torba' çıktı! sicil affı resmileşti

MİLYONLARI İLGİLENDİREN 'TORBA' ÇIKTI! SİCİL AFFI RESMİLEŞTİ

Borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar sağlayan, emeklilere ikramiye ödemesi, KOBİ'lere asgari ücret desteği, krediye erişim kolaylığı ve sicil affı gibi düzenlemeleri içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Tarih : 27 Ocak 2017, 11:40
Puan Ver : Milyonları İlgilendiren 'torba' Çıktı! Sicil Affı Resmileşti(9/10)6


Borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar sağlayan, emeklilere ikramiye ödemesi, KOBİ'lere asgari ücret desteği, krediye erişim kolaylığı ve sicil affı gibi düzenlemeleri içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi



KOBİ'lerin desteklenmesi için 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam ettirilmesi düzenleyen yasa ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt faaliyeti sürdüren vakıflara, Hazine'ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle "bedelsiz irtifak hakkı" sağlanacak.



Yasayla ayrıca kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlarının uygulanmasında, el koyma işlemi bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilerek de olabilecek. Şerhten sonra kamuya geçme işlemlerine devam edilecek.



DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERE VERGİ İSTİSNASI



Bunun yanı sıra döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan yolcu taşıma işleri ile uluslararası taşımacılık işleri, harç ve damga vergisi istisnası kapsamına alınarak, yolcu taşımacılığı da bu kapsama dahil edilecek. Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisna uygulamalarının yeniden düzenlendiği yasayla, gemi kira ve zaman çarteri de Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, tüm navlun sözleşmeleri gibi damga vergisi ve harçlardan muaf olacak.



KREDİYE ERİŞİM İMKANI ARTTI



Yasayla KOBİ'lerin krediye erişim imkanı da artırılıyor. Bu çerçevede İmalat sektöründe faaliyette bulunan KOBİ'lerin birleşmesi halinde, bu birleşmenin olduğu dönem dahil üç dönem yüzde 75'e kadar indirimli Kurumlar Vergisi uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.



Bu arada, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerle, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları ile ilgili de yeni düzenlemeye gidiliyor.



SİCİLLER TEMİZLENİYOR



Borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.



Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Milyonları  İlgilendiren    Torba    Çıktı  Sicil  Affı  Resmileşti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER