Gazeteciler Ve Sanatçılar, Ordu'nun Tanıtımı İçin Bir Araya Geliyor
Ünlü Oyuncu Siyasete Atıldı, Milletvekili Aday Adayı Oldu
Yargıtay'dan Emsal Karar: Artık Cenin De Manevi Tazminat Alabilecek
Aboubakar, Beşiktaş'ı Bin Pişman Etti
Almanlar Cüneyt Çakır'ı, Kim Yong-Un'un Korumalarına Benzetti
Ak Parti 24 Haziran Öncesi Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ermenistan'da Başkente Girişler Durdu, Havaalanı Yolu Kapatıldı!
Sigara Tiryakisi Kim Jong-Un Saygısından İçmedi
Güney Kore'de Ulusal Mezarlığı Ziyaret Eden Erdoğan, Beyaz Eldiven Takıp Tütsü Yaktı
Rıza Kayaalp'in Maçını İzleyen Ailesi, Evinde Kendinden Geçti
Etiyopyalı Futbolcular Tartışmalı Gol Kararı Yüzünden Hakemi Dövdü
Ak Parti Bugün, Mhp Yarın Erdoğan İçin Toplanacak
Dev Transfer Operasyonu Başlıyor
Kanser Hastası Kızı İçin Geri Adım Attı
Milyonların Gözü Ankara'daki Kritik Toplantıda! Pompanın Ateşi Düşecek
Tosun'u Dolandıran Sağ Kolu, Kaburga Kıran Psikopat Çıktı!
Son Dakika! Chp, İyi Parti, Sp Ve Dp İttifakının Protokolü Yarın 15,00'te Açıklanacak
Kore Yarımadası'ndaki Tarihi Barışa Erdoğan'dan İlk Yorum!
Aynı Hastanede Hem Sevinç Hem De Acı Yaşıyor
Alişan İmam Nikahı Sonrası Ateş Püskürdü: Elhamdülillah Müslümanız!

Milyonların gözü Ankara'daki kritik toplantıda! Pompanın ateşi düşecek

MİLYONLARIN GÖZÜ ANKARA'DAKİ KRİTİK TOPLANTIDA! POMPANIN ATEŞİ DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'in akaryakıtta ÖTV indirimine gidilebileceği yönündeki sözlerinin ardından hafta başında Ankara, kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Milyonların Gözü Ankara'daki Kritik Toplantıda! Pompanın Ateşi Düşecek(9/10)5

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'in akaryakıtta ÖTV indirimine gidilebileceği yönündeki sözlerinin ardından hafta başında Ankara, kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Petrol sektörünün önde gelen dağıtım şirketleri ve yöneticileri, Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk ile bir araya gelecek. Toplantıda, madeni yağ sektöründeki teminatlar ve petrol sektörünün vergi ve mali konulardaki bazı sıkıntılarının yanı sıra akaryakıtta ÖTV indirimi de konuşulacak.

"KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRİR"

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, kaynaklar sektör olarak akaryakıtta vergi indirimini desteklediklerini, bu konuyu hem enerji yönetimine hem de Maliye Bakanlığı yetkililerine her görüşmelerinde ilettiklerini belirterek, "Vergi indirimi, kaçak ya da kayıt dışıyla mücadeleyi güçlendirir, önemli bir etkide bulunur. Kaçağı ve kayıt dışını azaltır. Yüksek vergi ve yüksek fiyatın, kaçağı ya da kayıt dışılığı da teşvik eden bir yanı olduğu herkesin malumu" diye konuştu.

DOLAYLI VERGİLERİN YÜZDE 26'SINI OLUŞTURUYOR

Kaynaklar, akaryakıt dağıtım sektöründe, ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergiler yoluyla sağlanan kamu gelirlerinin son 3 yılda yüzde 9 artışla yaklaşık 75 milyar liraya çıktığını, toplam ÖTV ve KDV gelirlerinin yaklaşık yüzde 26'sını akaryakıt dağıtım sektöründeki dolaylı vergilerin oluşturduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milyonların  Gözü  Ankara  Daki  Kritik  Toplantıda  Pompanın  Ateşi  Düşecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER