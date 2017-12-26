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Milyonluk transferin üstünü çizdi, 3 futbolcuyu gönderiyor

MİLYONLUK TRANSFERİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ, 3 FUTBOLCUYU GÖNDERİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin ikinci yarısında Robin van Persie, Ozan Tufan ve Fernandao'yu takımda görmek istemiyor.

Tarih : 26 Aralık 2017, 02:10
Puan Ver : Milyonluk Transferin Üstünü Çizdi, 3 Futbolcuyu Gönderiyor(9/10)5

Sezona kötü bir giriş yaptıktan sonra toparlanan, 10 maçlık yenilmezlik serisi ile ligde üçüncü konuma yükselen Fenerbahçe ligin ikinci yarısına kadrosunda değişiklikler yaparak girecek. Kadroda büyük eksikliği hissedilen sol bek ve orta sahada yaratıcı oyuncu pozisyonuna transfer yapmak isteyen Aykut Kocaman ligin ilk yarısı biter bitmez çalışmalara başladı. Sol kanatta Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın göstermiş oldukları performansı yetersiz bulan Kocaman ilk önceliği bu mevkiye verdiği öğrenildi. Acil ihtiyaç sol bek ve orta saha mevkilerinden sonra forvet pozisyonuna da takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, devre arası ucuz maliyetli, kadroyu derinleştirecek bir golcü takıma katmayı planlıyor.

YOLCU LİSTESİ KABARIK

Teknik direktör Aykut Kocaman geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasından sonra basın mensupları ile yaptığı sohbette "Esas transfer takımdan ayrılacak isimler" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Kocaman'ın kast ettiği isimlerin başında Ozan Tufan'ın olduğu, bu futbolcunun oynamadığı dönemlerde takım içinde huzursuzluk yarattığı belirtiliyor. Özellikle son Konyaspor maçında orta sahada ihtiyaç olmasına rağmen teknik direktör Aykut Kocaman'ın tercihini Ozan'dan yana değil de genç futbolcu Oğuz Kağan olarak kullanması Ozan Tufan'ın biletinin kesildiği yönünde yorumlanıyor. Tecrübeli hoca uzun süredir forma şansı vermediği Ozan Tufan ile ilgili "Bir takım şeyleri bir araya getirerek kararlar veriliyor. Ozan Tufan bir anlamda iç meselemiz. Tabi ki söyleyeceğimiz şeyler var, ama bunların açıklanması da gerekmiyor" sözleri Ozan'ın ayrılığını kesinleştiren ifadeler olarak görülüyor.

ROBIN VAN PERSIE BEDELSİZ OLARAK GİDİYOR

Ozan Tufan'ın yanı sıra Fenerbahçe kariyerini sakatlıklarla geçiren Hollandalı yıldız Robin van Persie de devre arası gönderilecek. Transfer olduğu günden beri kendisinden verim alınamayan, bu sezon sadece 2 lig maçında forma giyen ve golü bulunmayan Hollandalı forvet devre arasında talip olan Amerikan ya da Çin takımlarından birine bedelsiz de olsa verilecek.

FERNANDAO'YA DA VEDA VAKTİ GELDİ

Verim alınamayan ve sık sık sakatlık geçiren bir diğer forvet Fernandao'nun da takımdan ayrılası yakın bir ihtimal. Brezilyalı futbolcunun ülkesinden gelen teklifleri değerlendireceği, Fenerbahçe'nin de bu ayrılığa sorun çıkarmayacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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