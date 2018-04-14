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Mina Başaran Jet Kazasında Ölmeseydi Bugün Evlenecekti, Annesi Kabrine Koştu

MİNA BAŞARAN JET KAZASINDA ÖLMESEYDİ BUGÜN EVLENECEKTİ, ANNESİ KABRİNE KOŞTU

İran'da düşen jette yaşamını yitiren Mina Başaran, hayatını kaybetmeseydi bugün nişanlısı Murat Gezer ile evlenecekti. Mina'nın annesi Beril Başaran kızının düğün gününde mezarına gitti.

Tarih : 14 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Mina Başaran Jet Kazasında Ölmeseydi Bugün Evlenecekti, Annesi Kabrine Koştu(5/10)1

Geçen ay İran'da düşen jette yaşamını yitiren Mina Başaran, hayatını kaybetmeseydi bugün nişanlısı Murat Gezer ile evlenecekti.

Başaran'ın annesi kızının evlilik tarihinde mezarını ziyaret ederek dua etti.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Türk özel jeti İran'da düşmüştü. Düşen jette ünlü iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Mina Başaran hayatını kaybetmeseydi bugün Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı düğünle hayatını Murat Gezer'le birleştirecekti.

Mina Başaran'ın düğün gününde annesi Beril Başaran, kızının mezarını ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde kızının kabrine gelen anne Başaran, kızı için dualar etti.

Mina Başaran, vefat etmeseydi bugün evlenecekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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