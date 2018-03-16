İran'da düşen jette ölen ve dün toprağa verilen Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Sezer, mezarına büyük kalpli gül demeti koydu.

İran'da düşen jette hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Mina Başaran'ın kabri gül ve çiçeklerle donatıldı. Nişanlısı Murat Sezer'in de büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

DÜN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün kılınan cenaze namazının ardından ailesi, nişanlısı ve sevenleri tarafından gözyaşları eşliğinde toprağa verilmişti.

KABRİ GÜLLER VE ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Bugünde Göktürk Mezarlığı'nda bulunan kabri güller ve çiçeklerle donatıldı. Başaranın kabri sevenleri tarafından ziyaret edildi.

NİŞANLISI KALPLİ GÜL DEMETİ BIRAKTI

Dün kendi elleriyle nişanlısını toprağa veren Murat Gezer'inde mezarı üzerine büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

Kaynak: haberinburada