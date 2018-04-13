Bursa'da dün elinde pompalı tüfekle çıktığı caminin minaresinde "Buradan cesedim çıkar" diyerek dört saat boyunca rastgele ateş edip tehditler yağdıran şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MİNAREYE ÇIKIP POMPALIYLA RASTGELE ATEŞ ETTİ

Olay Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Kuba Camisi'nin minaresine dün akşam saatlerinde çıkan Murat T. ruhsatsız pompalı tüfek ile çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYİNCE ÖZEL HAREKAT DESTEK İÇİN GELDİ

Borcu olan ve taahhüdü ihlal iddiasıyla hakkında mahkeme tarafından 5 ay hapis cezası verildiği öğrenilen Murat T., intihar edeceğini söyledi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve özel harekat ekibinin de destek verdiği operasyon için olay yerine müzakereci polisler gelmişti.

4 SAAT SÜREN İKNA ÇABALARINDAN SONRA İNDİ

4 saat süren ikna gayretleri sonunda Murat T. minareden indirildi. Olay yerine gelen ambulansta sakinleştirici iğne yapılan Murat T. hakkında, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'intihara teşebbüs etmek' suçlarından işlem yapıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Borcu nedeniyle verilen hapis cezasına itiraz edeceğini söyleyen Murat T. daha sonra Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada