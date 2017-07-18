MİNİ ETEĞİYLE VİDEO ÇEKTİ, SUUDİ ARABİSTAN AYAĞA KALKTI
Suudi Arabistan'da başı açık halde mini eteğiyle tarihi hisarda gezerken çekilen videosunu sosyal medyada paylaşan genç kız, ülkeyi ayağa kaldırdı.
Suudi Arabistan'da başı açık halde mini eteği ve göbekten açık tişörtüyle tarihi bir hisarda yürürken çekilen videosu sosyal medyada paylaşan genç kız, ülkeyi ayağa kaldırdı.
TRUMP'IN EŞİ VE KIZINI HATIRLATTILAR
Suudi Arabistan'da sosyal medya kullanıcıları videoya büyük tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise genç kızın tutuklanmasını istedi. Genç kızı savunanlar ise, Melania ve Ivanka Trump'ın kıyafetlerini hatırlattı. Hatırlanacağı gibi Suudi Arabistan'ı ziyarete gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi ve kızı başlarını örtmemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 15 Temmuz Afişlerini Yasaklayan Abd'de Türkler Şehitler İçin Sokağa Döküldü
- Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
- İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
- Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
- Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar