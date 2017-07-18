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Mini eteğiyle video çekti, Suudi Arabistan ayağa kalktı

MİNİ ETEĞİYLE VİDEO ÇEKTİ, SUUDİ ARABİSTAN AYAĞA KALKTI

Suudi Arabistan'da başı açık halde mini eteğiyle tarihi hisarda gezerken çekilen videosunu sosyal medyada paylaşan genç kız, ülkeyi ayağa kaldırdı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : Mini Eteğiyle Video Çekti, Suudi Arabistan Ayağa Kalktı(7/10)3

Suudi Arabistan'da başı açık halde mini eteği ve göbekten açık tişörtüyle tarihi bir hisarda yürürken çekilen videosu sosyal medyada paylaşan genç kız, ülkeyi ayağa kaldırdı.

TRUMP'IN EŞİ VE KIZINI HATIRLATTILAR

Suudi Arabistan'da sosyal medya kullanıcıları videoya büyük tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise genç kızın tutuklanmasını istedi. Genç kızı savunanlar ise, Melania ve Ivanka Trump'ın kıyafetlerini hatırlattı. Hatırlanacağı gibi Suudi Arabistan'ı ziyarete gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi ve kızı başlarını örtmemişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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