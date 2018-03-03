MİNİ ETEK GİYMEK İÇİN SAĞ BACAĞINI KESTİRDİ!
Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki Kristy Wimberly isimli kadın, sağ bacağının çirkin olduğunu ve mini etek giyemediğini ileri sürerek bacağını kestirdi.
Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki Kristy Wimberly isimli kadın sağ bacağı çirkin olduğu için hiç mini etek giymediğini ileri sürerek bacağını kestirdi.
ÇOCUKKEN AMELİYAT OLDU
6 yaşındayken omurilik tümörü teşhisi konulan Wimberly'nin ameliyat sırasında sinirlerini zarar geldiği için sağ ayağı sol ayağı gibi büyümedi.
BACAĞI YÜZÜNDEN MİNİ ETEK GİYEMEDİ
Wimberly, sağ bacağını sol bacağının uzunluğuna getirmek için 19 farklı ameliyat geçirdi ancak sonuç alamadı. Okul hayatı boyunca arkadaşları tarafından dalga geçildiği için hep pantolon giymek zorunda kalan genç kadın geçirdiği her ameliyattan sonra sandalyeye mahkum olduğunu ve enfeksiyon kaptığını söyledi.
BACAKLARINI KESTİRDİ
Wimberly, 2017 yılında bacaklarını kestirdi. Kesilen bacağı yerine protez takılan kadın, artı daha mutlu olduğunu ve istediği şekilde giyinebildiğini söyledi.
BİR DAHA PANTOLON GİYMEYECEK
Eski fotoğraflarına bakarken hiç bir şekilde pişmanlık duymadığını söyleyen kadın yirmi yıldır giymek zorunda olduğu pantolonları bir daha hiç giymeyeceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar