MİNİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ, 14 YARALI
KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında lise öğrencilerini taşıyan minibüs buzlanma nedeniyle şarampole uçtu. Kazada minibüs şoförü 45 yaşındaki Muzaffer Bağdat olay yerinde öldü, 14 öğrenci yaralandı.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında lise öğrencilerini taşıyan minibüs buzlanma nedeniyle şarampole uçtu. Kazada minibüs şoförü 45 yaşındaki Muzaffer Bağdat olay yerinde öldü, 14 öğrenci yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Tavşanlı-Kütahya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı İlçesi'ndeki Fen, Öğretmen ve Sağlık Meslek liselerine öğrenci getirmekte olan Muzaffer Bağdat yönetimindeki 43 S 0441 plakalı minibüs buzlanan yolda kayarak şarampole uçtu. Takla atarak yan yatan minibüste şoför Muzaffer Bağdat olay yerinde öldü. Yaralı 14 öğrenci ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Hastanesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara da kaza yerine gelerek jandarma yetkililerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
kaynak:haberler
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