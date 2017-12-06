MİNİBÜSTEN KAÇIRILAN ZELAL YAŞADIĞI KABUSU ANLATTI: AMCANIN KIZI SANA KALMAYACAK DA KİME KALACAK
Mersin'de evlenme teklifini reddettiği akrabası Derviş Topçul (22) ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından bindiği minibüsten zorla indirilerek, kaçırılan ve tutulduğu evden 31 saat sonra polis operasyonuyla kurtarılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul (20), mutluluğunu ailesiyle yaşadı.
"AMCANIN KIZI SANA KALMAYACAK DA KİME KALACAK"
Genç kız kaçırıldıktan sonra yaşadıklarını Müge Anlı'ya anlattı:
"O kadar içim buruk ki. Özellikle de bir akrabamın bunu bana yapması çok zoruma gitti. Hiç beklemezdim. Daha önce tehdit edilmiştim ama aklıma gelmezdi. Bu olmaz diyordum. Böyle bir dünya var mı,kaçırmak ne demek. Kuzenimin ailesinden destek aldığını düşünüyorum. Abileri ablaları destek olmuş. 'Kaçır kızı hem amcanın kızı sana kalmayacak da kime kalacak' gibi laflar. Çocuğu gaza getirmişler. O zaten bilinçli biri olsa bunu yapmazdı. Gittiğimiz yerlerde ona 'Büyükler bu işe karışır. Kaçırdın gitti bu kız zaten senin oldu' dediler. Orada kafayı yemek üzereydim, sürekli ağlıyordum. Bunun gerçek olduğuna inanamıyordum. Çocuk bir de geldi bana 'Seni okutacağım, istediğin yere gideceğiz' diyordu. Sonuçta ben seni istemiyorum. Yani mümkün değil. Bu evlilik olsaydı bile 1 yıl 2 yıl nereye kadar giderdi ki. Bir gün ya kaçardım ya başka bir şey yapardım. İstemediğim kişiyle bir ömür değil bir gün bile kalamazdım."
Zelal Topçul'u kaçıran 6 kişi gözaltına alınırken, Nurullah Topçul'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.
ANNESİNİN KOPYASI
Evinde annesi Mehtap, babası Yusuf ve 5 kardeşi ile yeniden bir araya gelen Zelal Topçul, kurtarılmanın sevincini ailesiyle paylaştı. Anne Mehtap Topçul ise "Şu an, çok mutluyum. Tek isteğim, kızımın bulunmasıydı. Amacımıza ulaştık. Artık sadece yargıya ve adalete güveniyorum. Gereğini yapacaklardır. Bu anı gördüm ya başka bir şey istemiyorum" dedi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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