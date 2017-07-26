MİNİK DOSTLARIMIZ HORLARKEN BİLE SEVİMLİLİKTEN ÖDÜN VERMİYOR
Horlayan insanlardan herkes rahatsız olur. Ama hayvanlar için aynı şey söylenemez. Bu sevimli hayvanların horlaması bağımlılık yapacak!
Horlamanın sempatik geleceğini kim bilebilirdi? Dünyanın en tatlı horlayışına sahip bu hayvanlar, internette izlenme rekorları kırıyor.
( Kaynak: patiliyo.com )
Kaynak: haberinburada
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